رياضة | السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي اليوم السبت إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق من منصبه عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إقالة ساري من منصبه متمنيا له التوفيق ومقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقاد ساري فريق السيدة العجوز لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بأداء ضعيف بفارق نقطة وحيدة عن انتر ميلان، فيما خسر كأس إيطاليا كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا أمس من الدور ربع النهائي على يد ليون الفرنسي.