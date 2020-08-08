رياضة | إقالة ماوريسيو ساري من تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إقالة ماوريسيو ساري من تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة سكاي سبورت أن إدارة يوفنتوس الإيطالي قد استقرت بالفعل على إقالة مدرب الفريق ساري من منصبه، وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط.

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أشارت شبكة سكاي إلى أنه تم بالفعل إبلاغ الفريق والجهاز الفني بالإقالة، وفي انتظار بيان يوفنتوس الرسمي للإعلان عن رحيل المدرب.

وكان يوفنتوس تعرض للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ليون 2-1 في الإياب، مما أشعل النادي داخل النادي للوداع المبكر من البطولة.