رياضة | استمرار الخلافات بين الفرق قبل الذكرى 70 لفورمولا 1

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار الخلافات بين الفرق قبل الذكرى 70 لفورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما تواصل الفرق استعداداتها لسباق جائزة بريطانيا الكبرى الثاني، في الذكرى 70 لانطلاق سباقات البطولة في حلبة سيلفرستون الإنجليزية، غداً الأحد، تستمر الخلافات والمشاحنات اللفظية بين مسؤولي الفرق، بينما وجه بعضهم سهام انتقاداتهم إلى مسؤولي السباقات.

قال الاتحاد الدولي للسيارات: "5 فرق هي فيراري ومكلارين ورينو ووليامز وريسنغ بوينت تنوي الطعن على قرار المشرفين على السباقات والقاضي، بفرض غرامة مالية كبيرة على فريق ريسنغ بوينت المملوك لأطراف كندية، وخصم 15 نقطة من رصيده بسبب بعض المواصفات الفنية في سيارته التي تشبه كثيراً سيارة فريق مرسيدس التي فاز بها باللقب في العام الماضي".

وفي حين تطالب معظم الفرق بعقوبة أكثر قسوة على ريسنغ بوينت، بسبب فتحات تهوية المكابح المشابهة كثيراً لسيارة مرسيدس السابقة، فإن الفريق على الجانب الأخر يرى أنه لم يرتكب أي خطأ، ومن ثم لا يستحق العقوبة.

ويستخدم ريسنغ بوينت محركات مرسيدس، وكذلك صندوق السرعة الخاص بالمنتج الألماني.