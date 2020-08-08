رياضة | مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهيلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم.
وخاض الفريق صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.
وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.
وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي.
وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعيه للفريق صباح اليوم.
وشارك اللاعب في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.
وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.