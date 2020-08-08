رياضة | طارق حامد يعلن جاهزيته للمشاركة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق حامد يعلن جاهزيته للمشاركة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعيه للفريق صباح اليوم.

وشارك اللاعب في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

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كما واصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجه العلاجي و التأهيلي بالقاهرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قد سمح للاعب بمغادرة معسكر برج العرب بعد إصابته العضلية والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.