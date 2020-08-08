رياضة | مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية كونغولية أنه حدثت تطورات جديدة في مفاوضات ليل الفرنسي مع مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا نجم النادي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقل موقع lepetitlillois الفرنسي تصريحات فريديريك كيتنجي المدير الرياضي لمازيمبي الكونغولي الذي أكد خلالها أنه حان الوقت لإجراء مفاوضات رسمية من أجل رحيل جاكسون موليكا.

وأكد الموقع الفرنسي نقلاً عن فريديريك كيتنجي أن مسؤولي ليل تواصلوا مع رئيس مازيمبي وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن نتائج تلك المفاوضات.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد كشفت أن جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي فضل اللعب لنادي ليل الفرنسي موجها صدمة لكلا من الأهلي والزمالك الذان يرغبان في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى نفس الجانب، أفاد موقع FootRDC الكونغولي بأن موليكا قرر الموافقة على الانتقال إلى ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تاركا كل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية على رأسها الأهلي والزمالك.

وأوضح الموقع الكونغولي أن موليكا لن يشارك مع ليل في الموسم المقبل ولكنه سيخرج على سبيل الإعارة إلى موسكرون البلجيكي أو بوافيستا البرتغالي قبل الانضمام إلى ليل في صفقة من المتوقع لها أن تصل إلى 2 مليون يورو.