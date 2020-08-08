رياضة | طولان يحدد بديل محمد شريف في هجوم إنبي ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طولان يحدد بديل محمد شريف في هجوم إنبي ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى على الدفع بشكل أساسى بالمهاجم أحمد على "البلدوزر"في التشكيلة الاساسية للقاء الغد امام الأهلي فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء قرار المدير الفنى للفريق البترولي بالدفع بالبلدوزر بعد المستوى العالى الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات فريقه الودية بالاضافة لخبرات اللاعب التى تؤهلة لقيادة فريقه في المباريات الكبيرة .

كما جاء قرار طولان، بعد تأكد غياب محمد شريف عن قيادة هجوم الفريق، بناءً على الاتفاق بين الناديين، عند إعارته للفريق البترولي، وهو ما يضع اللاعب خارج المباراة.

ومن المقرر أن يختتم إنبى تدريبه مساء اليوم بعدها سيعلن حلمى طولان القائمة المرشحة لدخول المسعمر المغلق استعداداً لموقعة الاحمر غداً.

ويحتل إنبى المركز السابع برصيد 25 نقطة ويبحث طولان عن الفوز لتحسن ترتيب فريقه في جدول المسابقة والابتعاد عن شبح الهبوط