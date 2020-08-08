رياضة | فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الغد أمام إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

المدرب السويسري استقر على الدفاع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، أما في خط الدفاع فلا غبار على الرباعي محمد هاني ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط تبدو الأمور محسومة لأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم فإن الأقرب هو الثلاثي جونيور أجاي ووليد سليمان ومروان محسن.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 مباراة حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة.