رياضة | شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال البيع نهائي.

وتابعت الصحيفة، أن آرسنال طلب من برشلونة تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي، لذا ينتظر أداء كوتينيو في دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ، والذي قد يجعله على رادار أندية أخرى.