رياضة | جلسة خاصة بين فايلر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة خاصة بين فايلر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق في مران اليوم السبت من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي، المقرر لها بالدوري العام.

ويختتم المارد الأحمر مرانه الرئيسي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة في الخامسة والنصف مساءً استعدادًا لمواجهة الفريق البترولي غدا.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة فايلر، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، بعد مرور 17 جولة بالموسم.