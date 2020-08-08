- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إلغاء عقوبة "القمة".. والزمالك سيفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة أمام الأهلي والتي أتت بعد انسحاب الفريق ورفض المشاركة في المباراة.
وقال مرتضى منصور حسب صحيفة اليوم السابع المصرية، إنه:" على مسئوليتي سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن في المحكمة يعلمون جيدا القوانين".
وأشار إلى الزمالك مرشح بقوة للفوز بلقب الدوري، موضحاً: "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك اشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو الزمالك سيكون مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مرتضى منصور: إلغاء عقوبة "القمة".. والزمالك سيفوز بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.