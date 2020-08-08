شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أوباما لاعب أساسي ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن يوسف أوباما من العناصر الأساسية بصفوف الفريق، ولا غني عنه في التشكيل الأساسي.

واطمأن كارتيرون من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة على أوباما، وحالته الصحية وبرنامجه التأهيلي، مؤكدًا أنه ينتظر عودة اللاعب وتماثله للشفاء تمامًا للمشاركة أساسيا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وواصل أوباما برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة، بعدما سمح له الجهاز الفني بمغادرة معسكر برج العرب، بعد إصابته العضلية، والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.