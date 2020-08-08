شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة «ساري» من تدريب يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس رسميًا إقالة المدير الفني ماوريسيو ساري من تدريب الفريق، في أعقاب توديع الفريق الإيطالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي، في بيان على موقعه الرسمي: «يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول».

وأضاف: «يود النادي توجيه الشكر للمدرب على كتابة صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بالفوز ببطولة الدوري التاسعة على التوالي، وهو نتاج تراكم رحلة شخصية قادته لتسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية».