شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة «ساري» من تدريب يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس رسميًا إقالة المدير الفني ماوريسيو ساري من تدريب الفريق، في أعقاب توديع الفريق الإيطالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي، في بيان على موقعه الرسمي: «يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول».
وأضاف: «يود النادي توجيه الشكر للمدرب على كتابة صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بالفوز ببطولة الدوري التاسعة على التوالي، وهو نتاج تراكم رحلة شخصية قادته لتسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية».
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