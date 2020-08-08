شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي»: يوفنتوس يقيل «ساري» عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «سكاي» بنسختها الإيطالية اتخاذ إدارة نادي يوفنتوس قرارًا بإقالة المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري في أعقاب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان السيدة العجوز قد ودع البطولة الأوروبية، مساء أمس، رغم فوزه في مباراة الإياب لدور الـ 16 أمام ليون بهدفين مقابل هدف، بعدما كان قد خسر ذهابًا بهدف نظيف.

وحقق «ساري» مع اليوفي بطولة الدوري الإيطالي بعد تفوقه بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني إنتر ميلان.