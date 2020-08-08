شكرا لقرائتكم "طبية الجبلاية" تخطر أسوان بسلبية مسحات كورونا لأفراد الفريق عدا لاعب واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتر محمد سلطان، نادي أسوان بسلبيه المسحة التي أجريت بالأمس لعدد 34 لاعب وجهاز فني وإداري، ماعدا لاعب واحد ظهرت نتائجه إيجابية بالفيروس التاجي، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية والاحترازيه اللازمة بعزله بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد عبد الغفار.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مراناً قوياً فى ختام استعداداته بمعسكره فى المركز الأولمبى لمواجهة مصر المقاصة غداً، الأحد، وذلك فى إطار مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويعد هذا اللقاء هو الاختبار الرسمى الأول لأحمد كشرى مدرب أسوان والذى تولى الإدارة الفنية لأبناء الجنوب عقب استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أسوان خلال فترة توقف كورونا.

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وأكد كشرى أن المباريات فى الدورى الثانى لن تكون سهلة، خاصة مع تقارب المستويات بين الفرق وتقارب النقاط، موضحاً أن أسوان لن يفرط فى نقاط مباراة المقاصة من أجل تأمين وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.