شكرا لقرائتكم لوك إيميل يكشف سر تألق مصطفى محمد وآخر رسالة تلقاها من مهاجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف لوك إيميل، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، عن سر تألق مصطفى محمد مهاجم الطلائع السابق والزمالك حالياً، وقال إيميل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: طلائع الجيش هذا الموسم لديه فريق جيد جداً أفضل مما كان معي ولكن النتائج ليست على ما يرام، شاهدت مباراة الزمالك والمصري، ومصطفى محمد كان تحت قيادتي في الطلائع وهو يقدم أداء مميز مع الزمالك، وأعتقد أنه تحت قيادة السيد مرتضى منصور وباتريس كارتيرون، اللاعب مستواه تطور كثيراً.

واصل: أتابع كل فرق الدوري المصري، لأنه الأفضل مع الدوري المغربي والجنوب أفريقي في القارة السمراء في الوقت الحالي، ومصطفى محمد في بداية تواجده مع الطلائع كان وزنه زائد ولكنه خسر هذا الوزن سريعاً، وكان محبط ولكني أخبرته أنه مازال صغيراً وعليه أن يتدرب تدريبات إضافية وبالفعل كان يؤدي بشكل طيب واستمر ذلك لمدة شهرين أو ثلاثة وكان يتدرب لمدة 15 إلى 30 دقيقة بعد التدريبات وبالفعل هذا أثر معنوياته وذهنه.

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استأنف: مصطفى محمد أرسل لي رسالة مؤخراً وناداني بـ "أبي"، وهذا يسعدني كثيراً، أنه يراني مدرب صارم وأب في نفس الوقت.

استكمل: مدربو الدوري المصري تغيروا كثيراً لا أريد الحديث عن المدربين، ولكن النادي الأهلي يتمتع بخصائص كثيرة جداً، أيضاً نادي الزمالك له مقومات عالية، وبيراميدز من الأندية المحترفة التي تطبق قواعد الاحتراف، والمقاصة وسموحة أيضاً من الأندية التي أتذكرها جيداً، وطلائع الجيش نادي جيد جداً عليهم فقط أن يستثمروا أموالاً أكثر، ومصر مليئة باللاعبين الجيدين.

واختتم: لايمكن المقارنة بين فريق مصري وآخر أوروبي، وكان لدي لاعبين ذوي فئة متوسطة أو عادية مع الطلائع، الشئ الوحيد الذي يحزنني في مصر هو غياب الجماهير، ولكن الآن بعد وباء كورونا أصبح الأمر موحداً في العالم كله.