شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: مباراة المصري ديربي والبطولة العربية أملنا الوحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن مباراة الدراويش أمام المصري لقاء ديربي ، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي عادت مجدداً بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال سعفان الصغير في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": مباراة المصري صعبة وديربي، خاصة أنها تأتي بعد هزيمة الفريق البورسعيدي من الزمالك، نسعى لمركز أفضل لأن المركز الحالي لا يليق بالإسماعيلي أو تاريخه.

أضاف: مباريات المصري الرسمية سلاح ذو حدين أمام الزمالك والحرس، سيكون الفريق جاهز أكثر منا، ولكننا نحتاج للنقاط الثلاث لأن وضعنا حرج، والانتصار يجلب انتصار آخر.

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واصل: خرجنا من الكأس ونحتل المركز الثامن في الدوري، فالبطولة العربية هي أملنا من الموسم الحالي، سنلعب على التعادل في المغرب، لنواجه فريق سعودي، المباراة بدون جماهير ستكون أسهل، لأن جماهير الرجاء قوية جداً وتمثل ضغط كبير ، مضيفاً أن الرجاء يلعب في دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذا لا يعني أن الفريق سيكون في كامل جاهزيته، ولكن قد يعاني من الإرهاق أو الاصابات وهذا أمر لصالحنا.

واختتم سعفان الصغير: ضغط المباريات في الدوري العام يتطلب وقوفنا إلى جانب النادي لنتخطى الكبوة الحالية التي نعيشها.