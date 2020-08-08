شكرا لقرائتكم الأهلى يتواصل مع أزارو واللاعب يصل القاهرة خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت إدارة النادى الأهلى خط إتصالات متوصالة مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الأيام الماضية من أجل حسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب وبحث مصيره مع القلعة الحمراء بعدما إنتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للقاهرة خلال أيام من أجل التحدث مع إدارة النادي والمشاركة في التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة في المباريات المحلية أو الافريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر في يناير الماضي للإعارة لنادي الإتفاق السعودي.

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ورفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.

وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.