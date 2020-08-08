شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الزمالك قادر على منافسة المقاولون وبيراميدز للفوز بالمركز الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن لقب دورى هذا الموسم 2019 / 2020 من نصيب القلعة الحمراء ، قائلا : " الدورى فى الجزيرة لا محالة " ، و قال بلال فى تصريح لـ اليوم السابع ، أن الزمالك قادر على منافسة بيراميدز و المقاولون على المركز الثانى هذا الموسم ، مؤكدا أن الأهلى حسم اللقب بنسبة كبيرة .
تابع بلال : الأهلي متصدر بفارق كبير عن الزمالك و المقاولون ، وقادر على الفوز فى المباريات المقبلة وبالتالي من الصعب فقدان اللقب لأي من الزمالك و المقاولون و بيراميدز.
قفز الزمالك للمركز الثانى برصيد 34 نقطة بعد الفوز على المصرى الخميس الماضى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى، حيث التقى الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، و استمر النادي الأهلي في تصدر جدول بطولة الدوري .
ويتصدر النادي الاهلي جدول بطولة الدوري برصيد 49 نقطة ، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير برصيد 11 نقطة .
يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ، السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء الغد باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز التى تم استئنافها مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم.
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