شكرا لقرائتكم ريفالدو: من الصعب توقع الفائز بدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد ريفالدو مهاجم برشلونة السابق أن الأدوار الأخيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البرتغال ستشهد بعض المفاجآت.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19 لكنها تعود اليوم الجمعة بإياب دور 16. وبداية من دور الثمانية ستلعب المباريات من مواجهة واحدة في كل دور في لشبونة بدلا من نظام الذهاب والإياب التقليدي وينطلق هذا الدور بمواجهة أتالانتا وباريس سان جيرمان، الأربعاء، المقبل ويلتقي رازن بال شبورت لايبزيغ مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي.

وقال ريفالدو "كما نعرف جميعا دوري الأبطال بطولة صعبة جدا وفي الظروف الطبيعية يصعب تحديد المرشحين للقب بسبب المستويات المرتفعة للفرق. وإذا أضفنا الظروف الاستثنائية هذا الموسم ستصبح المنافسة أكثر صعوبة".

Advertisements

وأضاف "تخوض الفرق للمباريات وسط مستويات مختلفة وفي غياب الجماهير وبلعب مباراة واحدة في كل دور وكل هذا يضفي غموضا على هوية المرشحين للقب".

وتابع ريفالدو الفائز باللقب الأوروبي في 2003 مع ميلان أن فكرة خوض مباراة واحدة في كل دور لا تدع أي هامش للخطأ.

وواصل "ستكون الأجواء مختلفة هذه المرة. يوم واحد سيئ قد يكلف الخروج من البطولة ولن تكون هناك فرصة ثانية لتصحيح الخطأ أو تجنب مفاجآت محتملة".