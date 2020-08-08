موعد مباراة برشلونة ونابولي في أبطال أوروبا.. والتشكيل والغيابات.. وقناة مفتوحة على النايل سات تنقل اللقاء

كتب: ضياء السقا

يستضيف بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات إياب دور الــ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب خارج الديار أمام تشيلسي، حيث سجل ليفاندوفسكى هدفا وصنع هدفين آخرين.

التشكيل المتوقع

تشكيل البايرن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميش ، بواتينج ، ألابا ، ديفيز

خط الوسط: تياجو ، جوريتزكا، جنابري ، مولر ، بيريسيتش

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكى

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: روديجر ، كريستنسن ، زوما

خط الوسط: جيمس، كوفاسيتش، باركلي، إيمرسون

خط الهجوم: ماونت ، أوليفيه جيرو، هودسون أودوي

وتذاع المبارة على قناة beIN Sports HD 2.

على الجانب الأخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة فاصلة لإنقاذ موسمه، عندما يستضيف نابولي الإيطالي علي ملعب كامب نو في التاسعة مساء اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كافة الألقاب المحلية.

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وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب سان باولو بمدينة نابولي في شهر فبراير الماضي قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ويكفي برشلونة التعادل السلبي مساء اليوم لقطع بطاقة التأهل لربع النهائي.

ويفتقد برشلونة ثنائي الوسط آرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف، بينما يأمل نابولي في استعادة خدمات نجمه لورينزو إنسيني الذي تعرض للإصابة في ختام موسم الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع:

برشلونة

حراسة المرمى: مارك آندريه تيرشتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - كليمينت لينغليت - جيرارد بيكيه - خوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إيفان راكيتيتش - فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان غريزمان.

نابولي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي - خاليدو كوليبالي - مانولاس - دي لورينزو.

خط الوسط: زيلينسكي - ديمي - فابيان رويز.

خط الهجوم: كاييخون - ميرتينز - لورينزو إنسيني.

وتنقل مباراة برشلونة ونابولي عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام الشوالي، ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي .

معدل الترميز: 27500