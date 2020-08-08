شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع أزارو ملف العروض والعودة للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت إدارة النادى الأهلى خط اتصال مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال الأيام الماضية لحسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب وبحث مصيره مع القلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للقاهرة فى غضون الفترة القليلة المقبلة من أجل التحدث مع إدارة النادى والمشاركة فى التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة فى المباريات المحلية أو الأفريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر فى يناير الماضى للإعارة لنادى الاتفاق السعودى.

ورفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى، وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.

وأخطر اللاعب إدارة الأهلى بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادى السعودى خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الاتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه فى آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً فى رفض اللاعب تمديد إعارته للنادى السعودى حتى نهاية الموسم الجارى ليقرر اللاعب العودة للأهلى لاستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا إذا عرضه الأهلى للبيع مرة أخرى.