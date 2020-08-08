شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبارات للمنتخب وإنهاء صالة برج العرب وبروتكول طبى" أبرز استعدادات مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، للترتيب مع اللجنة المنظمة لمونديال 2021 بمصر يناير المقبل لإنهاء ترتيبات الاستعداد للحدث المنتظر سواء على الصعيد الفنى بالنسبة للمنتخب أو ترتيبات اللجان والصالات المستضيفة للبطولة، ويرصد الخليج 365 أبرز الترتيبات حتى الآن فى التقرير التالى:

خضع لاعبو منتخب كرة اليد لاختبارات طبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، تضمنت قياسات بدنية ورسم قلب بالمجهود قبل إجراء مسحة فيروس كورونا يوم 12 أغسطس الجارى استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بمدينة الغردقة يوم 15 من نفس الشهر الجارى.

وأعلن اتحاد اليد إنجاز 95% من أعمال الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية والتى تعد إحدى الصالات المستضيفة للمونديال.

فيما يوقع اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، بوتوكولا طبيا مع أحد المستشفيات فى مؤتمر صحفى الأربعاء المقبل لتقديم خدمة علاج لاعبى المنتخب وأيضا سيكون للمستشفى تحمل المسئولية الطبية للمنتخبات المشاركة فى المونديال فى ظل البروتوكول المبرم مع الإتحاد الدولى مسبقا.