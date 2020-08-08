شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مايا ثابت لاعبة الطائرة: نفسى أكون مرشدة سياحية.. وبحب هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مايا ثابت لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ - هوايتي المفضلة الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ لا مفيش الصراحة.

مايا ثابت من نجمك المفضل؟ أحمد حلمى. Advertisements من مطربك المفضل؟ محمود العسيلى.

مايا ثابت 2 لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مرشدة سياحية. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا مش هستخدم العنف. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ هنا الزاهد . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش لازم أهم حاجة تكون أخلاقه كويسة.

مايا ثابت 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. مايا ثابت لاعبة الطائرة: نفسى أكون مرشدة سياحية.. وبحب هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.