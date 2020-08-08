شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال على رأس 6 لاعبين يظهرون فى ودية الإنتاج بفرمان بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، الدفع بالسداسى "عمرو جمال وعاصم صلاح وأحمد هانى وأحمد سامى وإسلام سرى ومحمد سعد سمير" فى ودية الإنتاج الحربى المقرر لها اليوم، السبت، لرفع لياقتهم البدنية وتجهيزهم لمباريات الدورى فى ظل غيابهم عن المباريات الودية التى خاضها الطلائع طوال الفترة الماضية بسبب الإصابات المختلفة التى تعرضوا لها .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الإنتاج الحربى ودياً فى الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهما ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا، ويرغب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى الوديات الاخيرة بسبب الإصابة للمشاركة فى ودية اليوم لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز .

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ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدورى بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.