شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يستعد لمباراة المقاولون بتدريبات بدنية فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً لمباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى عادت من جديد بعد فترة توقف حوالى 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر ناصر ماهر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أثناء رفع الأثقال فى صالة الجيم قبل اللقاء المرتقب.

في سياق آخر، أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه يتدخل فى اختيارات التعاقد مع لاعبى فريق الكرة الأول بالنادى السكندرى قائلا، "إنه يشارك فى اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم".

وأضاف عامر، فى تصريحات تليفزيونية، أن سموحة حقق نتائج جيدة فى الدوري المصري منذ صعوده ونجح فى التفوق على الأندية الكبيرة، كما أنه قادر على إنهاء الدورى فى المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".

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وكشف رئيس نادي سموحة عن موقف النادي السكندري النهائي بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم، مؤكدا أن اللاعبين من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهما، ولكن من الصعب شراء الثنائى بشكل نهائى بسبب المقابل المادى الكبير الذى سيطلبه النادي الأهلي.