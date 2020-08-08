الامارات | غاتوزو عن برشلونة: سمعت الكثير من النكت عن الفريق الكاتالوني.. لكن أمامنا "إيفرست" لبلوغ القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن غاتوزو عن برشلونة: سمعت الكثير من النكت عن الفريق الكاتالوني.. لكن أمامنا "إيفرست" لبلوغ القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق نابولي، الدولي الإيطالي السابق غاتوزو احترامه الشديد لفريق برشلونة قبل المواجهة الحاسمة بينهما الليلة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال غاتوزو في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: سمعت الكثير من النكت في الفترة الأخيرة عن برشلونة، لكن الحقيقة أن أمامنا قمة (إيفرست" لنجتازها، وهو أمر بالغ الصعوبة أمام فريق بحجم برشلونة".

وقلل غاتوزو من الحديث الأخير عن المشاكل الفنية في برشلونة وخيبة ضياع لقب "الليغا" منه، وقال إن ذلك لا يعني أي شيء أمام فريق متمرس مثل الكاتالوني.

وعن احتمال الدفع بإنسيني، قال إنه سينظر في الأمر ساعات قبل المباراة، ولن يتسرع في أي شيء. وأبدى غاتوزو تخوفه من تأثير الإرهاق على لاعبيه، بعد جدول مباريات ضاغط في الفترة الأخيرة بإيطاليا، مشيرا إلى أنهم سيواجهون برشلونة برغبة الفوز، رغم أنهم واعون بصعوبة المهمة الشاقة التي تنتظرهم.

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