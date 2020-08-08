شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رحيل أحمد الشيخ، بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.

وأبلغ المدير الفني اللاعب باستمراره مع الفريق، بعدما قدم مستويات طيبة خلال فترة الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري، إذ ينوي الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

وتلقى «الشيخ» أكثر من عرض خلال الأيام الماضية، ورحّب اللاعب بالعروض تاركًا لإدارة النادي والمدير الفني القرار النهائي، وهو ما صرح به عقب ودية سموحة استعدادًا لعودة الدوري.

ويخضع «الشيخ» لفحص طبي على هامش تدريب الأهلي، اليوم السبت، لحسم مصيره من لقاء إنبي المقرر الأحد في الدوري الممتاز، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في القدم خلال تدريبات الفريق الأخيرة.