«كشري» يخطط لبداية قوية مع أسوان في أول اختبار رسمي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي أسوان تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقررة الأحد، ضمن الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.
ويخوض ممثل الصعيد مرانه الأخير داخل معسكره بالمركز الأوليمبي عصر اليوم، ويُنتظر أن يركز أحمد كشري، المدير الفني للفريق، خلال تدريبات اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة، بجانب التركيز على التسديد من مختلف الزوايا تجاه المرمى، لرغبته في إيجاد حلول لتسجيل الأهداف.
وعكف «كشري» خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين قبل توقف الدوري، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الخاص بأداء الفريق، وذلك لرغبته في بداية قوية مع الفريق في اللقاء الذي يعتبر الاختبار الرسمى الأول لـ«كشري» مدربًا لأسوان، بعد توليه الإدارة الفنية للفريق عقب استقالة مجدى عبدالعاطي خلال فترة توقف كورونا.
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