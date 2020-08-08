عادل فتحي: برنامج إعداد المقاولون يسير بشكل جيد.. وهدفنا العودة للمشاركة الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، تدريباته وبرنامج الإعداد استعدادًا لاستكمال الموسم الكروي، بعد توقف دام أكثر من 4 شهور.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف العام على الكرة، أن برنامج الإعداد والتجارب الودية للفريق تسير بخطى ثابتة، وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع مسبقًا.
وتابع: «المقاولون العرب هدفه إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، من أجل التمكن من المشاركة في البطولات الأفريقية، والعودة لتمثيل مصر أفريقيًا، خصوصأ أن ذئاب الجبل لهم باع طويل في البطولات الأفريقية».
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