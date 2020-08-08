شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود مران المستبعدين من ودية مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، مران اللاعبين المستبعدين من ودية نادي مصر، صباح اليوم السبت.
ويلتقي الفريقان وديًا عصر اليوم بالقاهرة، ضمن تحضيراتهما لاستنئاف مسابقة الدوري المحلي، والتي يخوض فيها الدراويش مواجهة أمام المصري البورسعيدى يوم الجمعة المقبل، بالأسبوع الـ19.
وضمت قائمة المستبعدين كل من محمد مصيلحي، ومحمد حمدي زكي، ومحمد الضرف، ومصطفى فارس، وأحمد ناصر، ومحمد كماتشو، ومحمد مخلوف، بجانب الناميبي بنسون شيلونجو.
واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية، والتحرك بدون كرة مع الاستحواذ على مجريات اللعب لأطول فترة ممكنة.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,147
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تعافي
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وفيات
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