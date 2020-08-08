شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل حمدي زكي عن العودة لتدريبات الإسماعيلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمد حمدي زكي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، برنامجه التأهيلي لتخليصه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وحدد الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، 5 أيام ليكون «زكي» جاهزًا بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويأمل ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، سرعة عودة «زكي» للتدريبات الجماعية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات، بداية من مواجهة المصري.
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