شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل حمدي زكي عن العودة لتدريبات الإسماعيلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمد حمدي زكي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، برنامجه التأهيلي لتخليصه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وحدد الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، 5 أيام ليكون «زكي» جاهزًا بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويأمل ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، سرعة عودة «زكي» للتدريبات الجماعية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات، بداية من مواجهة المصري.