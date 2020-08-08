شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد سمح للاعب بمغادرة معسكر برج العرب، بعد إصابته العضلية، والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة، والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد. ويخضع يوسف أوباما لبرنامج تأهيلي، يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادي. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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