شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» و«أوناجم» يشاركان في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي، اليوم السبت.
وأدى الفريق مرانه على ملعب الإقامة بمعسكر برج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.
وانتظم الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بالمعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما.
وكان المدير الفني باتريس كارتيرون قد عقد جلسه مع اللاعبين، اطمأن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج.
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