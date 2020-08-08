شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم السبت.

وشارك اللاعب في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

واشتكى طارق حامد من آلام عضلية، وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.