شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمصطفى فتحي في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق، اليوم السبت.

وخاض الفريق صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، الإثنين، بالدوري الممتاز.

وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة، بعدما خرج من تشكيلة الفريق لمباراة المصري الماضية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري.