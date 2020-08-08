شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصحح أخطاء مباراة المصري خلال مران الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، ظهر اليوم السبت، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عن بعض ملاحظاته الخاصة بمباراة المصري الأخيرة، والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

وتحدث المدير الفني بعد ذلك عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري، المقرر الإثنين، باستاد الجيش ببرج العرب، وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري، متمنيًا أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.

وحرص كارتيرون على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة المصري الأخيرة، لتفادي تكرارها أمام الاتحاد.

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