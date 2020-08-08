شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من طلب الرجاء بشأن حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لا نية للموافقة على طلب الرجاء المغربي بإشراك حميد أحداد في مواجهة الفريق الأبيض المقررة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بنظام الذهاب والإياب.
وكان مسؤولو الرجاء قد أعلنو أنهم سيسعون لإقناع الزمالك بالسماح لـ«أحداد» المعار إلى الرجاء في المشاركة خلال المواجهة المقبلة، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.
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