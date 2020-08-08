شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يراجع خطة المقاصة للقاء أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تواصلت تحضيرات فريق مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة أسوان المقررة الأحد على ملعب المقاولون العرب، بالجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
وركز إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، خلال التدريبات الأخيرة على النواحي الفنية، كما خاض اللاعبون تقسيمة «تراي ماتش»، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخططية.
كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الأخيرة، شرح خلالها طريقة لعب أسوان، ومفاتيح اللعب، بجانب مراجعة الخطة التي سيعتمدها مدرب المقاصة خلال اللقاء.
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