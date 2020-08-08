شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن آخر تطورات إصابة طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول لنادي الزمالك، إن لاعب الفريق طارق حامد تخلص من الاجهاد العضلي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية.

وغاب طارق حامد عن المشاركة أمام المصري في المواجهة الأخيرة بعد شعوره بآلام عضلية أدت لخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف.

وأشار الطبيب أن مشاركة اللاعب أمام الاتحاد باتت بعيدة عن الناحية الطبية والأمر بات في يد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حسب رؤيته الفنية.