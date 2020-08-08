شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبي الزمالك: ابذلوا قصارى جهدكم.. الدوري لا يزال في الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالاستمرار بنفس الروح التي كانوا عليها أمام المصري، خلال اللقاء الذي فاز به الفارس الأبيض بهدف نظيف في الدوري.
وشدد كارتيرون على اللاعبين خلال الجلسة، بضرورة السعي لمواصلة الانتصارات، والمنافسة بقوة على لقب الدوري.
وقال كارتيرون: «ابذلوا قصارى جهدكم في المباريات المقبلة، فالمشوار لا يزال طويلاً، والدوري لا يزال في الملعب».
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