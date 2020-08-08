شكرا لقرائتكم المقاولون يجري مسحة كورونا الثلاثاء قبل مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك استعداداً لخوض أول مباراة رسمية في الدوري بعد العودة من فترة التوقف الطويلة في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يحل فريق المقاولون ضيفاً على نظيره سموحة بالأسكندرية، مساء الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية.

وكان لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب، قد خضعوا، لعدة جلسات استشفائية، والفوطة النارية استعدادا لمباراة سموحة، عى هامش مران الفريق الذي أقيم أمس حيث رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة سلبية عقب ودية وادى دجلة التى أقيمت مساء الخميس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

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وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.