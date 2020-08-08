شكرا لقرائتكم أوباما يواصل برنامجه التأهيلي وأشرف بديله أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي و التأهيلي بالقاهرة.

ويخضع يوسف لبرنامج تأهيلي يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادي، وسمح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاعب بمغادرة معسكر برج العرب بعد إصابته العضلية والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة الاعتماد على الصاعد حسام أشرف مهاجم الفريق، فى التشكيل الأساسى للأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الإثنين، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وشارك حسام أشرف فى التشكيل الأساسى للزمالك فى المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، فى ظل معاناة يوسف أوباما من إصابة فى العضلة الأمامية أبعدته عن الحسابات الفنية فى افتتاحية عودة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى شهد فوز الزمالك بهدف نظيف، ليقرر كارتيرون مواصلة الاعتماد على حسام أشرف فى هذا المركز.

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ويواصل الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى وستشهد تدريبات الزمالك اليوم، السبت، عودة جميع اللاعبين للمشاركة فى المران بعدما فضل كارتيرون منح راحة سلبية بالأمس من التدريبات الجماعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى، الذى جمع بينهما أول أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى أقيمت على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ويعمل الفرنسى كارتيرون على الوقوف من خلال التدريبات على مدى إمكانية بدء الاستعانة بالثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، عقب عودتهما للمشاركة فى تدريبات الفريق منذ أمس، الجمعة، عقب عودتهما من المغرب يوم الأربعاء الماضى، حيث سيتم حسم إمكانية بدء الاستعانة بهما من عدمه وفقًا لحالتهما الفنية والبدنية فى التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.