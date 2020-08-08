شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يمنح الفرصة لسداسى الطلائع أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش الدفع بالسداسى عمرو جمال وعاصم صلاح وأحمد هانى وأحمد سامى وإسلام سرى ومحمد سعد سمير فى ودية الانتاج الحربى المقرر لها اليوم السبت من أجل رفع لياقتهم البدنية وتجهيزهم لمباريات الدوري فى ظل غيابهم عن المباريات الودية التى خاضها الطلائع طوال الفترة الماضية بسبب الإصابات المختلفة التى تعرضوا لها .

يخوض فى الخامسة عصر اليوم، السبت ، فريقا طلائع الجيش والانتاج الحربى مباراة ودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعدادات الفريقين لإفتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، ويرغب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى الوديات الاخيرة بسبب الاصابة للمشاركة فى ودية اليوم لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز .

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ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى.

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.