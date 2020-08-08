شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يستعد لمباراة المقاولون بتدريبات بدنية فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، وصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم، استعداداً لمباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتي تقام يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي عادت من جديد بعد فترة توقف دامت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر ناصر ماهر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بـ "شيل الحديد"، في صالة الجيم قبل اللقاء المرتقب.

في سياق آخر، أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري ، قائلا :" أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم .

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وأضاف عامر فى تصريحات تليفزيونية أن سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة ، كما أنه قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".

وكشف رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم، مؤكدا أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم ، ولكن من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".

وفي سياق أخر، أشار فرج عامر: "استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة".