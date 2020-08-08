شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى وبروتوكول تعاون بين اتحاد اليد وأحد المستشفيات الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد و أحد المستشفيات الأربعاء المقبل فى مقر المستشفى لعلاج لاعبى المنتخب ، مشيرا إلى أن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الإتحاد الدولى من قبل .

يخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا فى نفس يوم المؤتمر ، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.

و بدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية على مدار يومي الأربعاء و الخميس الماضيين لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حراسة المرمى : محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة : وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

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الظهير الأيمن : أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر : عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب : أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة الي اللاعبين المحترفين في حالة عودتهم في الفترات الدولية وهم : يحيي خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوي - علي زين - محمد سند - أحمد هشام.