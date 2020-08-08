شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الأهلي ضد إنبي.. 33 مباراة= 22 فوز أحمر مقابل 5 انتصارات بترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري الممصري الممتاز عندما يواجه انبي في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب استاد القاهرة في ضربة بداية الفريقين مع عودة المسابقة ، بعد توقف استمر لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، في ظل طموحات كلا الفريقين والظروف المحيطة بالمباراة.

وهناك تاريخ طويل من المواجهات المباشرة بين الأهلي وإنبي، وإن كان الغلبة للفريق الأحمر في غالبية المواجهات، حيث سبق والتقى الفريقين في 33 مباراة من قبل منذ صعو الفريق البترولي للدوري المصري عام 2003 وحتى الآن.

تاريخ مواجهات الأهلي وانبي



عدد مواجهات الأهلى وإنبى: 33 مباراة

فاز الأهلى: 22 مباراة

فوز إنبى : 5 مباريات

تعادل الفريقان: 7 مرات

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أول مباراة جمعت الفريقين: يناير 2003

نتيجة أول مباراة : 2/1 للأهلى

أكبر نتيجة للأهلى أمام إنبى : 5/1

أهداف الأهلى فى مرمى إنبى : 60

أهداف إنبى فى مرمى الأهلى: 33 هدفا