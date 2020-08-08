شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يواصل تدريباته التأهيلية فى معسكر الزمالك ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم السبت ، حيث خضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.

وخاض الزمالك صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي.

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كما شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي و محمد اوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم السبت .

وأدى الزمالك مرانه على ملعب الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وانتظم الثنائي بالمعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب

وعقد المدير الفني باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج.