بن شرقي وأوناجم يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية

جدة - عمرو شويل شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي و محمد اوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم السبت .

وأدى الزمالك مرانه على ملعب الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وانتظم الثنائي بالمعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب

وعقد المدير الفني باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج

يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أى مجازفة بالثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، خلال الفترة المقبلة، من أجل إعدادهما للتواجد بشكل أساسى أمام الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، لذا لن يتعجل كارتيرون فى الدفع بهما فى المباريات إلا باكتمال جاهزيتهما الفنية والبدنية.

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وعاد بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة، ظهر الأربعاء الماضى، ثم خضعا الثنائى لمسحة فيروس كورونا وعقب التأكد من سلبية العينة الخاصة بهما التحقا بمعسكر الفريق المقام فى مدينة برج العرب، والمقام منذ يوم السبت الماضى، ثم تواجد الثنائى فى المقصورة لدعم زملائهما فى مواجهة المصرى البورسعيدى، التى أقيمت أمس، الخميس، فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الرابعة عشر بالدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، وسيشارك الثنائى لأول مرة اليوم فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر بالدورى الممتاز وحال عدم وصولهما للجاهزية اللازمة سيتم استبعادهما من حسابات المشاركة أمام زعيم الثغر حيث يعد الهدف الأساسى لكارتيرون هوا تواجدهما بشكل أساسى فى لقاء القمة المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينهم مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.