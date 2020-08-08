شكرا لقرائتكم جوميز يخصص برنامجا تدريبيا لتجهيز شيلونجو لمباريات الإسماعيلى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للناميبى شيلونجو مهاجم الفريق لتجهيزه لمباريات الدراويش المقبلة ببطولة الدوري بعد عودته متأخراً من بلاده ، وشهد المران الصباحى للإسماعيلى أمس الجمعة انتظام المهاجم الدولى الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته من بلاده إثر رحلة سفر طويلة، وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب فى ظل عدم اكتمال جاهزيته وابتعاده عن التدريبات لفترة.

وكان الفريق قد استعاد فى وقت سابق جهود الغينى بيكيتى سيلفا ويتبقى الثلاثى همام طارق وفخر الدين بن يوسف وباتريك كادو اللذين لم يتحدد موعد وصولهم حتى الآن.

وفى وقت سابق ، أكد الناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الإسماعيلى الدولى أنه كان يتدرب بشكل منفرد فى بلاده خلال فترة التوقف التى استمرت قرابة الــ4 أشهر سعيا للحفاظ جاهزيته البدنية.

وعاد المهاجم الدولى لصفوف الفريق قادما من بلاده ، استعدادا لاستئناف النشاط والذى يستهله الدراويش بلقاء المصرى البورسعيدى منتصف هذا الشهر لحساب الجولة الــ19 بالبطولة المحلية.

وأضاف شيلونجو :”تأثرت كثيرا على كافة الاصعدة بعد انتشار جائحة كورونا والتى بسببها توقف النشاط الكروى بالعالم أجمع ، لكنى أصبحت سعيدا الأن بعودتى والمشاركة من جديد ضمن صفوف الفريق”.

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وواصل :”اشتاق للغاية للتدريبات الجماعية مع لاعبى الفريق والذين اعتبرهم بمثابة عائلتى وأتطلع لهز شباك المنافسين من جديد”.

واستطرد مهاجم سموحة وبيراميدز السابق :”أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة، ولا أفضل اللعب بدون جماهير”.

بسؤاله عن تفاصيل اجتماعه مع المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز أجاب قائلا :”المدرب أكد على ثقته فى قدراتى وطالبنى بالحفاظ على رتم اللعب السريع مع الفريق مع خوض برنامج تدريبى إضافى منفرد بجانب التدريبات الجماعية من أجل الوصول لمستوايا المعهود بشكل سريع قبيل انطلاق المنافسات الرسمية”.

وأختتم حديثه :”قطعنا شوطا كبيرا فى البطولة العربية وأتمنى استكماله سعيا لرفع اللقب واعادة الفريق لمكانته المميزة على الصعيد العربى والقارى”.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب فى الأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.